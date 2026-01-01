Microriccio mop roșu, Pocket, 40 cm | Kärcher

Dezvoltat ca mop universal, ECO!Mop cu bucle roșii impresionează prin distribuția uniformă și densă a buclelor, oferind o capacitate excelentă de colectare a murdăriei. Bucle din poliester cu conținut ridicat de microfibră facilitează curățarea până la margini și îndepărtează murdăria din colțuri și de pe muchii. Laveta este ideală pentru curățarea în industrie și în zone cu nivel ridicat de murdărie, precum și pe pardoseli neuniforme. Sistemul de coduri pe culori permite atribuirea clară a mopului unei anumite zone, prevenind contaminarea încrucișată. Sistemul ECO!Mop este potrivit atât pentru utilizare cu cărucioare cu două găleți sau o singură găleată cu presă, cât și pentru aplicații cu mop pre-impregnat. Se recomandă aplicarea unei cantități de soluție de curățare egală cu aproximativ 250% din greutatea mopului. De regulă, nu este necesar un pas suplimentar de ștergere uscată.