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    Mop blue 10 L | Kärcher

    Găleată albastră dreptunghiulară cu mâner gri, pe fundal alb.

    Mop blue 10 L

    Cod produs: 6.999-197.0

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