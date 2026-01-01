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    Mop din bumbac, 40 cm | Kärcher

    Două mopuri din microfibră, unul cu suport verde și benzi colorate, celălalt cu fibre lungi și dese, pe fundal alb.

    Mop din bumbac, 40 cm

    Cod produs: 6.999-094.0

    • Suport pentru clapă
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    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.