Mop din bumbac, 40 cm | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Program
CLASSIC
Structura podelei
Netedă și ușor structurată
Nivelul murdăriei
De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
40
Atașament textil
Flapsuri
Material textil
Amestec de bumbac
Structura textila
Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Cicluri de spălare¹⁾
250
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l) (mm)
400 140
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare