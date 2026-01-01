Mop din bumbac, 40 cm | Kärcher

Utilizare simplă și fără contact datorită clapetei și perfect pentru volume foarte mari de murdărie, inclusiv pe podele inegale: mopul din bumbac de la Kärcher. Buclele și marginile exterioare ale lavetei mopului au un conținut ridicat de bumbac, distribuția uniformă a buclelor asigură preluarea optimă a murdăriei și absorbția umidității și, în combinație cu marginile exterioare dispuse strâns, o preluare foarte bună a murdăriei grosiere, cu un comportament de alunecare bun în același timp. În plus, laveta are un total de 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem de codare pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți ce trebuie curățată și contaminarea încrucișată este prevenită eficient - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul din bumbac este perfect pentru utilizare în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cărucior cu o singură găleată și presă.