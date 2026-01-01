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    Mop din microfibră, fibre scurte, abraziv, 40 cm | Kärcher

    Pad de curățare albastru Kärcher cu etichete colorate, vedere de sus.

    Mop din microfibră, fibre scurte, abraziv, 40 cm

    Cod produs: 6.999-099.0

    • Suport pentru clapă
    • Special pentru plăci de siguranță
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    Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.