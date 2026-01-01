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    Mop ECO!, cu sistem de pulverizare | Kärcher

    Mop cu rezervor integrat, mâner metalic și detalii turcoaz, pe fundal alb.

    Mop ECO!, cu sistem de pulverizare

    Cod produs: 5.999-045.0

    Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.
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