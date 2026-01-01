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    Masina de spalat pardoseli Mop electric profesional BR 30/1 C Bp | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu perie rotativă, design gri și galben, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    Mop electric profesional BR 30/1 C Bp

    Cod produs: 1.783-054.0

    BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat pe baterie pentru curățarea și întreținerea extrem de igienică a tuturor tipurilor de podele și spații mici.
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