Masina de spalat pardoseli Mop electric profesional BR 30/1 C Bp | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-054.0BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat pe baterie pentru curățarea și întreținerea extrem de igienică a tuturor tipurilor de podele și spații mici.
Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 18 V
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
300
Rezervor apă curată / reciclată (l)
1 0.7
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
200
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune (V)
18
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 45
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
500 - 650
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
40
Consumul de apă (ml/min)
30
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 55
Puterea motorului (W)
70
Greutate totală admisă (kg)
11
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
6.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
340 x 305 x 1200
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare