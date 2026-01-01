Mop maro | Kärcher

Mopul maro de curățare de la Kärcher este un ajutor compact și eficient pentru curățarea intensivă, generală și de întreținere a podelelor non-textile și a altor suprafețe nedelicate care nu pot fi accesate cu o mașină de curățat. Mopul abraziv de medie intensitate este, de asemenea, perfect pentru îndepărtarea ceară și a depunerilor pe suprafețe mici și în colțuri și margini. Pentru aplicații manuale, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad corespunzător; pentru curățarea podelelor, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad cu articulație și mâner.