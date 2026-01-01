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    Mop maro | Kärcher

    Burete maro dreptunghiular cu textură abrazivă, pe fundal alb.

    Mop maro

    Cod produs: 6.999-353.0

    Mop maro cu abraziune mediu-mare pentru a îndepărta murdăria de pe podele non-textile și alte suprafețe non-delicate.
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