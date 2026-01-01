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    Mop micro-fibre Bendy and Bit | Kärcher

    Laveta albă din microfibră, de formă dreptunghiulară, pe fundal alb.

    Mop micro-fibre Bendy and Bit

    Cod produs: 9.212-022.0

    Cap de mop din microfibră pentru ramele Bendy și Bit.
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