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    Mop negru | Kärcher

    Pad negru din material abraziv, dreptunghiular, pe fundal alb.

    Mop negru

    Cod produs: 6.999-354.0

    Pad de curățare abraziv negru, de mare rezistență, pentru îndepărtarea murdăriei de pe podele non-textile și alte suprafețe non-delicate.
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