Mop negru | Kärcher

Pad-ul negru de curățare de la Kärcher este un ajutor compact și eficient pentru curățarea intensivă, profundă și de întreținere a podelelor non-textile și a altor suprafețe non-delicate care nu pot fi accesate cu o mașină de curățat. Pad-ul abraziv de mare rezistență este, de asemenea, perfect pentru îndepărtarea ceară și a depunerilor pe suprafețe mici și în colțuri și margini. Kärcher recomandă utilizarea cu suportul nostru corespunzător pentru pad de mână; pentru curățarea podelelor, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad cu articulație și mâner.