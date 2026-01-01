Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 9.212-032.0Mop plat din microfibră albă cu dungi verzi periate cu acțiune intensivă, suport TNT.
Nivelul murdăriei
De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Lățime de lucru (cm)
35
Atașament textil
Uni System
Material
80% PET / 20% PA
Material textil
Microfibre
Temperatura de spălare (°C)
90
Recomandarea de spălare (°C)
60
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
0.1
Greutate ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l) (mm)
350 150
Dimensiuni, ambalat (mm)
350 x 150 x 15
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare