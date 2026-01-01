☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm | Kärcher

    Două lavete de mop albe, una cu suprafața de curățare texturată, cealaltă cu partea inferioară, cleme gri și etichete colorate.

    Mop plat Uni Junior cu bandă moale, 35 cm

    Cod produs: 9.212-032.0

    Mop plat din microfibră albă cu dungi verzi periate cu acțiune intensivă, suport TNT.
    Solicită o ofertă