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    Mop plat Uni System Ultrasafe, 40 cm | Kärcher

    Lavete de curățare Kärcher, albastru, cu etichete colorate pentru codificare.

    Mop plat Uni System Ultrasafe, 40 cm

    Cod produs: 9.212-000.0

    • 50% PP, 40% PET, 10% PA, eticheta ecologică europeană
    • Special pentru plăci de siguranță
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