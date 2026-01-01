Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp | Kärcher

Dispozitivele de tăiat cu tijă de prelungire MT CS 250/36 pentru aparatul nostru multifuncțional alimentat cu acumulatori, MT 36 Bp, taie și curăță copacii de la sol în sus, într-un mod comod, extrem de sigur. Accesoriul ajunge și la ramurile greu accesibile și, mulțumită designului său compact, unei bare de ghidare de 25 cm lungime și a unui pas al lanțului de fierăstrău de 3/8", permite obținerea unor tăieturi rapide și precise în timpul operațiilor de întreținere a copacilor.

Cuplaj rapid comod Schimbă accesoriile cu ușurință, rapid și fără unelte. Compactă și ușor de transportat și depozitat. Mâner ergonomic, rotund Îți permite să lucrezi confortabil. Poate fi configurat individual pentru fiecare utilizator. Turatie variabila Poate fi adaptat utilizării în anumite scopuri. Autonomie extinsă. Arbore solid, din oţel neted Design robust Componente durabile. Motor de înaltă performanță cu cuplu ridicat Are aceeași performanță ridicată ca și un motor pe benzină, cu avantajele unei aparat alimentat cu baterii. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.