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    Echipament multifunctional cu acumulator MT 36 Bp | Kärcher

    Unealtă de curățare Kärcher cu acumulator, gri și galben, cu mâner și tijă lungă, pe fundal alb.

    Echipament multifunctional cu acumulator

    MT 36 Bp

    Cod produs: 1.042-511.0

    • Motor fără perii
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