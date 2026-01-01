Echipament multifunctional cu acumulatorMT CS 250/36 | Kärcher

Gardurile vii deosebit de înalte sau zonele apropiate de pământ reprezintă o provocare în multe feluri. Aparatul comod de tuns gardul viu, MT HT 550/36, pentru unealta multi-funcțională alimentată cu acumulatori, MT 36 Bp, ușurează munca legată de aceste sarcini solicitante. În plus, accesoriul interschimbabil are lame de înaltă calitate și reglare simplă a unghiului, care, combinate, asigură tăieturi precise pentru cele mai bune rezultate.

Lubrifiere automata a lantului Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Lanț de ferăstrău și șină de ghidare Oregon® Cele mai bune componente pentru cele mai bune rezultate. Design compact Ușoară pentru manevrare facilă. Compactă și ușor de transportat și depozitat. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.