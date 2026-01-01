Echipament multifunctional cu acumulatorMT CS 250/36 | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Echipament multifunctional cu acumulator
Cod produs: 1.042-512.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Lama de taiere (mm)
250
Viteza lanțului (m/s)
12
Grosime zale de antrenare
1,3 mm / 0,050"
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
3
Tensiune (V)
36
Performanță per încărcare a bateriei (Tăieri)
max. 400 max. 500
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 45 max. 55
Greutate fără accesorii (kg)
1.9
Greutate cu ambalaj (kg)
3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
940 x 120 x 130
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare