☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Echipament multifunctional cu acumulatorMT CS 250/36 | Kärcher

    Motofierăstrău cu tijă Kärcher, cu lamă și lanț.

    Echipament multifunctional cu acumulator

    MT CS 250/36

    Cod produs: 1.042-512.0

    • Lubrifiere automata a lantului
    • Frana lant electric
    Solicită o ofertă