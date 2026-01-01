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    Echipament multifunctional cu acumulator MT HT 550/36 | Kärcher

    Atașament Kärcher pentru tuns gard viu, cu lamă lungă și elemente galbene, pe fundal alb.

    Echipament multifunctional cu acumulator

    MT HT 550/36

    Cod produs: 1.042-513.0

    • Lame de tăiere șlefuite cu pietre diamantate