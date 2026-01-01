Echipament multifunctional cu acumulator MT HT 550/36 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Echipament multifunctional cu acumulator
Cod produs: 1.042-513.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Lungime de taiere (mm)
550
Spațiu între dinți (mm)
28
Unghi de tăiere (°)
- 180
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
3.8
Tensiune (V)
36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 100 max. 125
Greutate fără accesorii (kg)
2.3
Greutate cu ambalaj (kg)
3.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1305 x 125 x 87
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare