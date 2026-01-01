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    Nickita Tec 2 x 15 l | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu două găleți gri, mânere colorate și roți, pe fundal alb.

    Nickita Tec 2 x 15 l

    Cod produs: 9.212-024.0

    • Cupă cu roți duble 2 × 15 l
    • Mâner lateral glisant
    • Presă manuală cu mop cu fălci
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