Nickita Tec 2 x 15 l | Kärcher

Cărucior dublu de curățare cu stocător profesional cu mandibulă. Ideal pentru curățarea zonelor medii-mari unde este necesar să se clătească mopul.

Design ergonomic Ergonomică: presa pentru mop este poziționată mai sus decât alte prese disponibile, prevenind astfel orice solicitare inutilă a spatelui. Manevrare ușoară Practică: ușoară și compactă pentru a facilita manipularea manuală în timpul curățării. Ușoare și robuste Cadru de bază dintr-o singură bucată pentru greutate redusă și robustețe maximă.