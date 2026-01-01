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    Nickita Tec cu două prize Lampo 2 x 15 l | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher cu două găleți gri, mâner verde și roți, în fundal alb.

    Nickita Tec cu două prize Lampo 2 x 15 l

    Cod produs: 9.212-127.0

    • Găleată dublă cu 26% plastic reciclat¹⁾
    • Mâner lateral glisant
    • Presă manuală pentru mop, 2 × LAMPO Plug
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    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.