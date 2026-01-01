Nickita Tec cu două prize Lampo 2 x 15 l | Kärcher

Căruciorul practic Nickita Tec, prevăzut cu două prize LAMPO și 2 x găleți de 15 litri, este un cărucior cu găleți duble fabricat din 26% plastic reciclat și este ideal pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari. Echipat cu o presă profesională cu fălci și un design ergonomic, acesta permite o eficiență la stoarcere cu o forță cu 30% mai mare. Stilul de construcție ergonomic asigură o manevrare confortabilă, în timp ce cadrul robust, dintr-o singură bucată, face ca transportul să fie fără efort. Sistemul LAMPO permite schimbarea rapidă și igienică a uneltelor. Echipamentul include un mâner lateral din plastic, o presă Tec, un cadru de bază colorat cu două mufe/prize LAMPO, 2 x găleți de 15 litri cu mânere de transport albastre și roșii și roți (rotile) de 80 mm cu protecție la impact.

Muncă productivă Presa cu fălci reduce consumul de energie cu 30%. Manevrare ușoară Practic: ușor și compact pentru a facilita manipularea manuală în timpul curățării. Caracteristici de sustenabilitate Proiectat cu 26% plastic reciclat¹⁾. Cadru de bază robust și compact, ideal pentru aplicații de curățare zilnică. Curățați totul cu o singură lance telescopică: sistemul de prindere LAMPO permite schimbări rapide. Ușoare și robuste Cadru de bază dintr-o singură bucată pentru greutate redusă și robustețe maximă. Economisește timp Presiune maximă de stoarcere fără inserții.