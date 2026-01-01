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    Cuplu tata 64014590 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic cu filet exterior și formă cilindrică, utilizat pentru conectarea accesoriilor Kärcher.

    Niplu de prindere

    Cod produs: 6.401-459.0

    Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.
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