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    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

    Coloană Kärcher pentru spălare auto, cu panou de control și slot pentru monede, design metalic și accente negre.

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.534-900.0

    Pentru verificarea și reglarea ușoară și comodă a presiunii din anvelope: Air Tower AT de la Kärcher, din gama noastră de unități cu montare la exterior concepute pentru a spori atractivitatea locației tale.
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