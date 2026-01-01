NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

Cu unități montate în exterior, de la Kärcher, poți oferi clienților tăi un serviciu suplimentar și poți crește atractivitatea locației tale. Air Tower AT pentru verificarea și reglarea comodă a presiunii corecte a pneurilor (până la 8 bari) are un acceptor electronic de monede programabil individual cu ușurință. Acesta permite utilizarea de monede și jetoane diferite, precum și timpi de funcționare pentru care poate fi selectată orice valoare. Acest lucru permite configurări continue de până la 7 minute de funcționare și, în contra-partidă, configurări personalizate pentru a se potrivi preferințelor tale și condițiilor locale din locația ta.

Indicator digital de presiune până la 8 bari Reglare precisă pentru presiunea corectă în anvelope. Manipularea simplă și comodă asigură revenirea clienților. Verificare electronica a monedelor Programarea individuală și simplă. Utilizarea unei varietăți de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede. Timp programabil de funcționare Reglare liniară a duratei de funcționare până la 7 minute. Pentru adaptarea individuală la condițiile locale.