NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.534-901.0Manometru pentru măsurarea presiunii din anvelope Air Tower AT Fp protejat împotriva înghețului și rezistent la temperaturi scăzute. Unitate cu montare la exterior pentru verificarea și reglarea precisă și fiabilă a presiunii în anvelope, până la o presiune de 8 bari.
Clasa de protecție
IP44
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Puterea motorului (kW)
0.45
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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