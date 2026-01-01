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    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

    Coloană Kärcher pentru spălare auto, cu panou de control și slot pentru monede, design metalic și accente negre.

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.534-901.0

    Manometru pentru măsurarea presiunii din anvelope Air Tower AT Fp protejat împotriva înghețului și rezistent la temperaturi scăzute. Unitate cu montare la exterior pentru verificarea și reglarea precisă și fiabilă a presiunii în anvelope, până la o presiune de 8 bari.
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