NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

Majoritatea clienţilor verifică presiunea din anvelope ca procedură standard în urma spălării autovehiculului. Cu Air Tower AT Fp, un manometru pentru verificarea presiunii din anvelope, protejat ]mpotriva înghețului, de la Kärcher, poți oferi clienților tăi acest serviciu important și îi poți încuraja să revină. Unitatea noastră cu montare la exterior oferă caracteristici impresionante, cum ar fi acceptorul electronic de monede, care acceptă atât monede, cât și jetoane și poate fi programat cu ușurință pentru a se potrivi cerințelor tale specifice. Durata de funcționare a unității poate fi, de asemenea, configurată individual pentru orice valoare de până la 7 minute. Presiunea reglată în anvelope (până la 8 bari) este întotdeauna indicată pe un afişaj digital.

Indicator digital de presiune până la 8 bari Reglare precisă pentru presiunea corectă în anvelope. Manipularea simplă și comodă asigură revenirea clienților. Verificare electronica a monedelor Programarea individuală și simplă. Utilizarea unei varietăți de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede. Timp programabil de funcționare Reglare liniară a duratei de funcționare până la 7 minute. Pentru adaptarea individuală la condițiile locale.