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    Nozzle M 080 with package | Kärcher

    Două șuruburi metalice cu filet roșu, pe fundal alb.

    Nozzle M 080 with package

    Cod produs: 4.760-880.0

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