NT 20/1 Me Classic este un aspirator robust, compact, umed şi uscat din gama NT Classic. Aparatul este echipat cu un container de 20 de litri și impresionează prin conceptul său Easy Service, costuri reduse de operare și întreținere și tehnologia fiabilă de filtrare. Cu turbina sa puternică de 1.500 wați, aspiratorul preia cu ușurință toate tipurile de murdărie. Aparatul este ideal pentru cantități mici de lichide, murdărie grosieră și praf.

Compact, robust și mobil Stabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente. Putere excelentă de aspirare Aparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare. Întreținere și confort Senzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile. Eficiență prin minimalism Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher. Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.