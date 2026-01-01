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    Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Go!Further | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu accesorii: furtun, filtru, duză și saci de praf. Fundal alb, set complet pentru curățenie.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 22/1 Ap L Go!Further

    Cod produs: 1.378-627.0

    • Aspirator pentru medii umede și uscate, ediție limitată, negru, cu 50% plastic reciclat¹⁾
    • Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
    • Duza pentru podea 300 mm, duză pentru spații înguste, filtru cartuș PES, 10 saci de filtrare din fleece
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.