Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap L Go!Further | Kärcher

Aspiratorul umed-uscat NT 22/1 Ap L Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, este fabricat din 50% plastic reciclat și include accesorii exclusive, precum și 10 saci filtranți din fleece. Mic, puternic și fiabil, acest model oferă o versatilitate extremă, fiind ușor ca o pană. Aceste caracteristici îl fac ideal pentru sarcini de curățare ușoare spre moderate într-o varietate de aplicații comerciale. Praful, murdăria grosieră și lichidele pot fi aspirate cu ușurință datorită curățării semi-automate a filtrului, în combinație cu filtrul cartuș PES rezistent la umiditate. Deoarece conexiunea furtunului de aspirație este integrată direct în capul mașinii, volumul containerului este utilizat optim. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit transportul confortabil și ușor al acestui utilaj, care este, de asemenea, foarte simplu de operat.

Greutate redusă și dimensiuni compacte Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Economisește timp și asigură o durată de viață mai lungă a filtrului. Caracteristici de sustenabilitate Conceput cu 50% plastic reciclat¹⁾. Filtru cartuș PES rezistent la umiditate: lavabil și permite aspirarea fără sac de filtrare. Sistem semiautomat de curățare a filtrului Ap pentru o durată de viață mai lungă a acestuia . Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Filtru cartuș PES lavabil. Conectarea furtunului de aspirare pe masina Permite utilizarea întregului volum al buncărului. Economisiți timp prin faptul că nu trebuie să goliți containerul atât de des.