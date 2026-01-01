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    Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap Te Adv | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu furtun negru și duză metalică, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 22/1 Ap Te Adv

    Cod produs: 1.378-621.0

    Nt 22/1 Ap Te Adv L este un aspirator umed-uscat cu priză și comutator automat de pornire / oprire si curățare filtru Ap. Curbele și furtunul de aspirație sunt conductive electric