Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap Te Adv | Kärcher

Aspiratorul nt 22/1 Ap Te Adv L umed și uscat de la Kärcher este potrivit pentru curățarea clădirilor, curățarea interioară a vehiculelor și multe alte aplicații comerciale. Aspiratorul manipulează praful și murdăria grosieră cu putere de aspirație ridicată și constantă. De asemenea, se descurcă cu fluide fără nici o dificultate, datorită filtrului cartuș PES, care este insensibil la umiditate. Designul inteligent cu conexiunea furtunului de aspirație integrat în capul dispozitivului permite valorificarea din plin a capacității containerului, iar greutatea redusă permite transportul fără efort. Aspiratorul multifuncțional este ușor de utilizat și oferă o curățare eficientă, semiautomată a filtrului Ap, precum și o priză cu pornire și oprire automată pentru sculele electrice. Coturile și furtunul de aspirație sunt, de asemenea, conductive electric pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice. Duza de curățare a mașinii, duza de tapițerie, duza de crăpătură, peria de aspirație și peria multifuncțională formează, de asemenea, un pachet extins de accesorii.

Greutate redusă și dimensiuni compacte Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Curățare eficientă și convenabilă a filtrului pentru o putere constantă de aspirație. Kit extins de accesorii inclus Furtun de aspirație și coturi conductive electric pentru o protecție ESD fiabilă. Cu duza auto de tapițerie pentru curățarea interioară a vehiculului. Cu perie de aspirație, duză de crăpătură și perie multifuncțională pentru curățarea suprafețelor dure. Priză pentru scule electrice (cu pornire automată) Priza pentru scule acționează ca o „telecomandă” pentru aspirator. Aspiratorul pornește în mod automat atunci când scula electrică conectată este activată.