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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 22/1 Ap Te L | Kärcher

    Aspirator Kärcher umed-uscat, gri și galben, cu furtun, tub metalic și duză de podea, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 22/1 Ap Te L

    Cod produs: 1.378-982.0

    Potrivit pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor: Aspiratorul umed-uscat NT 22/1 Ap cu priză de curent (cu funcție de pornire automată), putere de aspirare ridicată și sistem de curățare semi-automată. Un dispozitiv compact și ușor de folosit.
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