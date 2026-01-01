Aspirator umed-uscat profesionalNT 22/1 Ap Te L | Kärcher

Profesioniștii din domeniul construcțiilor vor aprecia cu adevărat acest aspirator mic si puternic. Aspiratorul umed-uscat NT 22/1 Ap Te are o priză de curent cu funcție de pornire automată pentru scule electrice, este foarte ușor și, astfel, întotdeauna comod de transportat. Impresionează în timpul lucrărilor ușoare până la moderate de curățare datorită puterii sale ridicate de aspirare. Fie că este praf, murdărie grosieră sau lichide: Datorită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și a filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, își desfășoară munca în mod fiabil și în mod complet. Conexiunea furtunului de aspirare integrată direct în partea superioara a dispozitivului permite o utilizare maximă a capacității containerului. Acest lucru înseamnă că aspiratorul ușor de utilizat și versatil NT 22/1 Ap Te este ideal pentru lucrările de renovare, curățarea clădirilor și multe alte aplicații comerciale.

Greutate redusă și dimensiuni compacte Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil. Priză pentru scule electrice (cu pornire automată) Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.