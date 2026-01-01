Comercianţii vor ajunge să aprecieze cu adevărat acest mic centru de putere. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap Te are o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, pentru alimentarea sculelor electrice, este foarte ușor și, din acest motiv, întotdeauna comod de transportat și impresionează în timpul lucrărilor de curățare ușoare până la moderate, cu puterea sa ridicată de aspirație. Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide: Mulțumită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta își desfășoară activitatea în mod fiabil și complet. Aici, racordul furtunului de aspirare integrat direct în capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității containerului. Acest lucru înseamnă că NT 22/1 Ap Te ușor de utilizat și versatil este partenerul ideal pentru lucrările de instalare și renovare, curățarea clădirilor și multe alte aplicații comerciale.

Greutate redusă și dimensiuni compacte Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil. Priză pentru scule electrice (cu pornire automată) Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.