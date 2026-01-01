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    Aspirator profesional umed-uscat NT 27/1 Advanced 14285200 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu furtun flexibil și tub metalic, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 27/1 Advanced

    Cod produs: 1.428-520.0

    NT 27/1 Advanced este un aspirator profesional tip uscat/umed. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile.