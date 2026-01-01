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    Aspirator profesional umed-uscat NT 27/1 Me Adv 14281140 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor metalic, furtun flexibil și perie de podea, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 27/1 Me Adv

    Cod produs: 1.428-114.0

    Aparatul NT 27/1 Me Advanced este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile si un container de otel inoxidabil.
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