Aspirator profesional umed-uscat NT 27/1 Me Adv 14281140 | Kärcher

NT 27/1 Me Advanced este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de utilizat pentru utilizari comerciale universale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cu cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul de capacitate maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. CInci rotile rotative care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru resturi. intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 Me Advanced mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 Me Advanced are o bara de protectie care protejeaza masina dar si peretii, echipamentele si mobilierul de daune. Recipientul din otel inoxidabil rezistent la coroziune al acestui aspirator industrial este rezistent la acizi si baze avand astfel o durata de viata indelungata.

Depozitarea integrată a accesoriilor Depozitarea practică a accesoriului în spate. Țevile de aspirație și accesoriile sunt transportate în siguranță și convenabil pe mașină, ceea ce înseamnă că sunt întotdeauna la îndemână. Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat. Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare. Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil. Eclisa de inchis stabila din metal inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil Bara de protectie robusta Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente. Inchidere mecanica plutitoare Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat. Inchidere mecanica plutitoare intrerupe aportul de aer in cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis