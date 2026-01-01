Aspiratorul nostru NT 30/1 Ap L este un aspirator umed și uscat compact, de înaltă calitate, din clasa de mijloc, cu sistem semi-automat de curățare a filtrului. Aspiratorul este potrivit pentru o varietate de aplicații, cum ar fi curățarea interioară a vehiculelor, îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor sau, de asemenea, aspirarea mașinilor și sistemelor. Impresionează cu o putere de aspirație extrem de bună și o curățare foarte eficientă a filtrului, care, atunci când sunt combinate, permit îndepărtarea unor cantități medii de praf fin, chiar și fără un sac de filtrare. Dispozitivul este foarte ușor de utilizat cu ajutorul unui comutator rotativ central și impresionează, de asemenea, prin designul său ușor și prin depozitarea inteligentă a accesoriilor complet noi - până la un capac plat, care are opțiuni suplimentare de fixare și face posibilă poziționarea sau fixarea cutiei de scule.

Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Funcția de curățare semi-automată a filtrului garantează o putere de aspirare constant ridicată. Poziționarea butonului Ap de curățare simplifică manevrarea. Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare Permite fixarea in siguranta a furtunurilor de lungime si diametre diferite Depozitare sigură pentru transport a cablului de alimentare. Carcasă detașabilă a filtrului Permite scoaterea filtrului fără praf. Previne în mod eficient introducerea incorectă a filtrului cutat plat. Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor Accesoriile sunt depozitate în siguranță și sunt întotdeauna la îndemână.