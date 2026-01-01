Aspirator profesional umed-uscat NT 30/1 Ap Te L 11482310 | Kärcher

În afară de curățarea semi-automată foarte eficientă a filtrului, priza integrată cu oprire - pornire automată pentru lucrul cu scule electrice este una dintre caracteristicile extraordinare ale echipamentului aspiratorului nostru compact umed și uscat NT 30/1 Ap Te L. Puterea sa excelentă de aspirație face posibile diverse aplicații, fie pentru lucrări de șlefuire mai mici, curățarea interioară a vehiculului, îndepărtarea lichidelor sau aspirarea reziduurilor de pe mașini și din sisteme. Chiar și cantitățile medii de praf fin pot fi aspirate cu ușurință fără un sac de filtrare. Toate configurările cheie ale aparatului ușor de utilizat sunt realizate cu ajutorul unui comutator rotativ central, iar opțiunile inteligente de stocare sunt integrate pentru accesoriile noi-nouțe. Capacul extra-plat al aspiratorului umed și uscat permite operatorului să fixeze cutia de scule și, de asemenea, să o fixeze mulțumită opțiunilor de fixare.

Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Eficiență optimă de curățare a filtrului prin simpla apăsare a unui buton. Permite o performanță constantă ridicată a filtrului și o putere de aspirare ridicată. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare Cablul de alimentare și furtunul se fixează în siguranță pentru transport. Pentru furtunuri de aspirație de diferite lungimi și diametre. Economie de timp și durată de viață mai lungă a cablului de alimentare. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare. Filtru plisat plat uscat Certificat pentru clasele de praf M și L. Grad de separare a prafului: 99,9%. Material din fibră de celuloză: sustenabil, fabricat din materii prime regenerabile. Ideal pentru praf fin uscat și murdărie grosieră. Caseta filtrare detasabila Filtru plisat plat: curățare mai rapidă și mai ușoară. Curățare regulată: durată de viață mai lungă a filtrului. Previne introducerea incorectă a filtrului plisat plat. Depozitarea integrată a accesoriilor Depozitare anti-pierdere pentru transport. Design care economisește timp: accesoriile sunt rapid la îndemână. Design care economisește spațiu: nu este necesar spațiu de depozitare suplimentar.