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    Aspirator profesional umed-uscat NT 30/1 Ap Te L 11482310 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu furtun lung și roți, design gri și galben, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 30/1 Ap Te L

    Cod produs: 1.148-231.0

    Ideal pentru lucrul cu scule electrice mulțumită prizei integrate cu pornire/ oprire automată: aspirator umed și uscat NT 30/1 Ap Te L. Aspirator compact în clasa de mijloc.