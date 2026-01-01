Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact de la Karcher este un aparat universal pentru utilizatori profesionisti din industrii diferite. Acest aspirator compact, multifunctional are un sistem automat de curatare a filtrului Tact impresionant si un filtru plat pliat PES rezistent la umezeala pentru indepartarea fara praf a cantitatilor mari de praf fin pe parcursul perioadelor lungi de timp. Murdaria si lichidele pot fi aspirate cu eficienta intr-un recipient rezistent de 30 litri ce are protectie si rotile puternice de metal. Noul comutator central si usor de folosit al aparatului face ca utilizarea sa fie mult mai usoara. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate si imbunatatite ce pot fi depozitate comod in compartimentul special. Suprafetele cauciucate si multiplele accesorii permit fixarea acestora de capul plat al aparatului prin alunecare sau chiar lipire.

Recipient de murdarie robust cu aparatoare si rotile de metal Rotile metalice rezistente asigura o buna menvrabilitate si o mobilitate deplina in zonele de constructie Containerul robust protejeaza aparatul de lovituri Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare Permite fixarea in siguranta a furtunurilor de lungime si diametre diferite Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport. Caseta filtrare detasabila Cu caseta de filtrare detasabila, manipularea filtrului se face fara contact cu murdaria Este imposibila introducerea gresita a filtrului plat pliat Comutator centrl rotativ Comutare usoara cu ajutorul butonului central rotativ. Sistem automat de curățare a filtrelor Tact Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicate. Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului.