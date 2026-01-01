Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Adv L | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.148-281.0Favoritul meseriașilor între aspiratoarele umede şi uscate: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv cu priză electrică (comutator automat pornit/oprit) şi funcție Tact de curăţare a filtrului pentru o operare neîntreruptă.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacitate container (l)
30
Material container
Plastic
Puterea motorului (W)
1380
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
7.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
69
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
13.5
Greutate cu ambalaj (kg)
18.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
560 x 370 x 580
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare