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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Adv L | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor gri, roți și furtun negru, plasat pe o suprafață albă.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 30/1 Tact Te Adv L

    Cod produs: 1.148-281.0

    Favoritul meseriașilor între aspiratoarele umede şi uscate: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv cu priză electrică (comutator automat pornit/oprit) şi funcție Tact de curăţare a filtrului pentru o operare neîntreruptă.