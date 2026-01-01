Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Adv L | Kärcher

Activitățile zilnice dure pe șantierele de construcții și în ateliere au cerințe ridicate atât pentru meseriași, cât și pentru echipamente. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 30/1 Tact Te Adv vine în cel mai bun mod în întâmpinarea acestor cerințe. Acest expert compact în praf fin, cu containerul său stabil de 30 de litri, cu rotile metalice robuste și bara de protecție, precum și sistemul Tact de curățare a filtrului, garantează aspirarea neîntreruptă a unor cantități mari de particule în condiții grele. Un filtru cutat plat PES care este rezistent la umiditate contribuie, de asemenea, la un mediu de lucru fără praf. Meseriașii și alți operatori vor aprecia ușurința de utilizare și selectarea ușoară a valorilor de aspirație mulțumită unui comutator rotativ nou dezvoltat și controlului liniar al turației. Aparatul este complet echipat cu accesoriile nou dezvoltate și îmbunătățite, care sunt depozitate cu ușurință în compartimentul integrat de depozitare a furtunului de aspirație și a accesoriilor. Lucrul cu sculele electrice se face mai ușor datorită prizei de alimentare cu comutare automată pornit/oprit.

Sistem automat de curatare a filtrului Tact Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicate. Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Manson cu supapa de aer si atasament de cauciuc Noul manson asigura conectarea optima la scula electrica Puterea de aspirare poate fi reglata prin intermediul inelului rotativ de la baza mansonului Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Posibilitate de depozitare laterala a duzei de rosturi si mansonului Depozitarea pe aparat a accesoriilor le protejeaza de pierdere si le pastreaza mereu la indemana