Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Basic M | Kärcher

În fiecare zi, pe șantierele de construcții și în ateliere se produc prafuri fine periculoase, uneori respirabile. Datorită noului său sistem complet automat de curățare a filtrelor, aspiratorul nostru compact NT 30/1 Tact Te Basic M pentru aplicații umede și uscate elimină cantități mari de praf fin, garantând în același timp o eficiență de filtrare de 99,9%. Acesta dispune de un filtru plat plisat „Wet & Dry” rezistent la umiditate, fabricat din material fibros PES, pentru aspirarea prafului fin, a lichidelor și a murdăriei grosiere din clasa de praf M. Curățarea filtrului și puterea de aspirare sunt monitorizate și reglate în permanență de sistemul electronic controlat de senzori. Dispozitivul este deosebit de potrivit pentru aspirarea directă de la uneltele electrice generatoare de praf datorită unei prize integrate pentru mașină cu pornire automată, precum și a unui sistem antistatic complet (inclusiv accesorii conductive). Praful deja depus pe podea sau pe mașini poate fi aspirat fără efort și complet în recipientul robust de 30 de litri cu roți metalice și bara de protecție, folosind accesoriile nou dezvoltate, care sunt întotdeauna bine fixate pe mașină.

Eficiență de filtrare testată de 99,9 la sută Îndepărtarea aproape completă a prafurilor fine garantează spații de lucru curate, sigure. Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive Creșterea siguranței utilizatorului. Disiparea sarcinilor electrostatice. Protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Aspirator de siguranță clasa de praf M Eficiență de filtrare de 99,9%. Monitorizarea electronică a debitului volumic. Asigură locuri de muncă curate și sigure. Filtru plisat plat umed-uscat Certificat pentru clasa de praf M. Gradul de separare a prafului: 99,9%. Material din fibre PES: rezistent la putrezire și la uzură. Aspirare eficientă chiar și cu cantități mari de murdărie și lichid.