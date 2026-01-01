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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Basic M | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub metalic și furtun flexibil, design gri cu accente galbene, pe roți.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 30/1 Tact Te Basic M

    Cod produs: 1.148-238.0

    NT 30/1 Tact Te Basic M îndepărtează în siguranță praful fin din clasa de praf M, care se găsește adesea pe șantierele de construcții. Aspirator compact cu recipient de 30 de litri.