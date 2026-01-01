Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te Basic M | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.148-238.0NT 30/1 Tact Te Basic M îndepărtează în siguranță praful fin din clasa de praf M, care se găsește adesea pe șantierele de construcții. Aspirator compact cu recipient de 30 de litri.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacitate container (l)
30
Puterea motorului (W)
1380
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
7.5
Materialul cablului
Cauciuc
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
69
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
14.2
Greutate cu ambalaj (kg)
18.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
560 x 370 x 580
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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