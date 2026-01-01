Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te H | Kärcher

Atunci când efectuăm lucrări de renovare în clădiri vechi, nu putem ști niciodată la ce să ne așteptăm. Acest tip de activitate eliberează adesea azbest împreună cu alte substanțe care sunt dăunătoare pentru sănătate și/ sau cancerigene și trebuie eliminate imediat. Cu NT 30/1 Tact Te H, veți avea la îndemână aspiratorul perfect umed și uscat pentru această sarcină. Extrem de compact și foarte mobil, nu numai că ține cont de condițiile externe de bază, dar a fost testat și certificat pentru toate pulberile din clasa H. Mulțumită noii caracteristici inovatoare de filtrare dublă, praful periculos poate fi extras cu ajutorul unui sac de filtrare de siguranță. Aceasta înseamnă și posibilitatea de a aspira direct în recipientul de 30 de litri a unor cantități mari de pulberi mai puțin periculoase. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. Cu ajutorul acestui sistem, aparatul atinge o eficiență garantată de filtrare de 99,995%. O priză practică cu pornire automată, precum și designul complet antistatic, inclusiv accesoriile conductive, completează conceptul inteligent al aspiratorului nostru NT 30/1 Tact Te H.

Sistem de filtrare cu filtru H și sistem Tact de curățare a filtrului Aspiră praful mai puțin periculos direct în container. Eficiența de filtrare: 99,995%. Cea mai bună protecție posibilă a sănătății fără a sacrifica puterea de aspirare sau rezistența filtrului. Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519 În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest. Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive Creșterea siguranței utilizatorului. Disiparea sarcinilor electrostatice. Protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Aspirator profesional umed-uscat clasa de praf H Monitorizarea electronică a debitului volumic. Asigură locuri de muncă curate și sigure. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.