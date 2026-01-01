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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 30/1 Tact Te H | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri cu accente galbene, tub metalic și furtun negru, pe roți.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 30/1 Tact Te H

    Cod produs: 1.148-237.0

    Cu o eficiență de filtrare garantată de 99,995%, aspiratorul umed și uscat 30/1 Tact Te H este prima alegere pentru îndepărtarea pulberilor periculoase pentru sănătate din clasa de praf H.