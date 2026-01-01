Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: aspiratorul umed și uscat NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition în negru este ideal pentru aplicații dificile pe șantierele de construcții și în ateliere. Acesta îndeplinește fără efort cerințele ridicate pe care meșteșugarii profesioniști le impun echipamentelor lor. Aspiratorul compact are un recipient robust de 30 de litri cu roți metalice robuste și o bară de protecție. Datorită sistemului automat de curățare a filtrului Tact, permite aspirarea neîntreruptă a unor cantități mari de praf fin, chiar și în condiții dificile. Mai mult, filtrul plat plisat PES rezistent la umiditate contribuie la un mediu de lucru fără praf. Mașina impresionează prin ușurința în utilizare: selectarea programului de aspirare este ușoară folosind un comutator rotativ și controlul variabil al vitezei. Aspiratorul este echipat cu un sistem complet antistatic cu accesorii conductive: furtun de aspirație conductiv electric, cot și țeavă de aspirație din oțel inoxidabil. Accesoriile pot fi păstrate în depozitul integrat pentru furtunul de aspirație și accesorii pentru mai multă comoditate. Priza electrică cu pornire/oprire automată facilitează lucrul cu unelte electrice.

Sistem automat de curatare a filtrului Tact Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicate. Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive Creșterea siguranței utilizatorului. Disiparea sarcinilor electrostatice. Protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare. Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Filtru plisat plat umed-uscat Certificat pentru clasa de praf M. Gradul de separare a prafului: 99,9%. Material din fibre PES: rezistent la putrezire și la uzură. Ideal pentru lichide, praf fin și murdărie grosieră. Depozitarea integrată a accesoriilor Depozitare anti-pierdere pentru transport. Design care economisește timp: accesoriile sunt rapid la îndemână. Design care economisește spațiu: nu este necesar spațiu de depozitare suplimentar.