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    Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu tub metalic și roți, design negru cu accente galbene, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition

    Cod produs: 1.148-280.0

    Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition în negru: preferatul meșterilor cu pornire/oprire automată pentru unelte electrice și curățare a filtrului Tact pentru lucru neîntrerupt.
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