Lucrul zilnic în construcții sau ateliere solicită foarte mult atât muncitorii cât și aparatele. Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact Te se descurcă cu brio și în aceste condiții. Acest profesionist în praf fin, de dimensiuni compacte, cu recipient solid de 30 de litri dotat cu protecție și rotile metalice, alaturi de sistemul de curățare al filtrului Tact, asigură aspirarea unor cantități mari de murdărie în condiții de lucru severe. Un filtru plat pliat PES ce este impermeabil contribuie la un mediu de lucru fără praf. Utilizatorii vor aprecia ușurința de folosire cu ajutorului comutatorului nou dezvoltat pentru controlul permanent al vitezei. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate și îmbunătățite ce pot fi depozitate în compartimentul special. Lucrul cu alte scule electrice este ușurat datorită dotării cu priză automată.

Sistem automat de curatare a filtrului Tact Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicate. Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer. Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului. Manson cu supapa de aer si atasament de cauciuc Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare. Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Posibilitate de depozitare laterala a duzei de rosturi si mansonului Depozitarea pe aparat a accesoriilor le protejeaza de pierdere si le pastreaza mereu la indemana