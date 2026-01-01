Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.148-235.0Tact Te M 30/1 îndepărtează în siguranță și complet pulberile respirabile din clasa M de praf, care sunt frecvent întâlnite pe șantierele de construcții. Aspirator compact umed și uscat, cu un container de 30 de litri.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
273 / 27.3
Capacitate container (l)
30
Puterea motorului (W)
1380
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
7.5
Materialul cablului
Cauciuc
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
69
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
14.2
Greutate cu ambalaj (kg)
19.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
560 x 370 x 580
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Domenii de utilizare