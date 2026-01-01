Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.428-538.0În ciuda dimensiunilor sale compacte, aspiratorul robust NT 38/1 Me Classic curăță fără efort cantități mari de tot felul de murdărie - cu recipient de 38 de litri.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
59
Vacuum (mbar / kPa)
227 / 22.7
Capacitate container (l)
38
Material container
Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W)
1500
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
6.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
78
Culoarea
argintiu
Greutate fără accesorii (kg)
8.6
Greutate cu ambalaj (kg)
11.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
375 x 360 x 735
Informații produs
Domenii de utilizare