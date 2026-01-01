Aspiratorul umed și uscat NT 38/1 Me Classic preia fără efort cantități mari de lichide, praf sau murdărie grosieră - cu o turbină puternică de 1500 de wați. Acest aspirator compact are un recipient robust de 38 de litri. Gama NT Classic dispune de asemenea de tehnologie de filtrare fiabilă. O caracteristică specială este conceptul de service ușor pentru costuri reduse de operare și întreținere.

Compact, robust și mobil Stabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente. Putere excelentă de aspirare Aparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare. Întreținere și confort Senzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile. Aspirare fără saci de filtrare Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher. Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.