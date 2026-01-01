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    Aspirator Kärcher cu rezervor gri, roți și furtun negru, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 40/1 Ap L

    Cod produs: 1.148-321.0

    • Curățarea semiautomată a filtrelor Ap