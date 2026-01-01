Aspiratorul umed-uscat NT 40/1 Tact Te este pentru oricine apreciază în aceeași măsură un volum mare al recipientului cât și gradul ridicat de mobilitate. Recipientul solid de 40 litri, potrivit pentru toate tipurile de murdărie, de la fină până la cea grosieră, atât solide cât și lichide este dotat cu protecție și roți metalice. Intervalele de lucru lungi sunt posibile oricând. La acest fapt contribuie și sistemul deosebit de curățare al filtrului Tact și filtrul plat pliat PES. Noul comutator pentru reglarea permanentă a vitezei și priza automată integrată asigură comoditate în operare. Dotări suplimentare: dimensiuni compacte pentru a fi mai ușor de manevrat și transportat, mâner ergonomic de împingere. Indiferent de locul de utilizare: hale de producție, ateliere sau în construcții, toți utilizatorii vor beneficia de gama noua și extinsă a accesoriilor ce pot fi depozitate în siguranță pe aparat.

Conectarea furtunului de aspirare pe masina Locul de conectare al furtunului de aspirare in partea superioara a aparatului permite o mai mare utilizare a capacitatii recipientului Golirea usoara a containerului prin conectarea furtunului si capului masinii. Raft de stocare si posibilitati de fixare Cutiile cu ustensile pot fi asezate pe capul plat al masinii fara sa alunece datorita suprafetelor cauciucate Cheutorile pentru tarnsport faciliteaza fixarea sigura cu curele de ancorare obisnuite Maner optional de impingere Manerul optional de impingere poate fi montat repede si usor pentru transportare comoda la locul de utilizare Filtru plat pliat PES rezistent la umiditate Filtrul plat pliat PES pentru praf clasa M retine eficient 99.9 % din particule. Indiferent de aplicatie -umeda sau uscata - nu este necesara schimbarea filtrului PES