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    Aspirator Kärcher cu tub metalic, roți mari și mâner ergonomic, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 50/1 K

    Cod produs: 1.148-470.0

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