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Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar)
273
Capacitate container (l)
50
Puterea motorului (W)
1200
Putere pompa de eliminare (W)
1100
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
7.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
67
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
28
Greutate cu ambalaj (kg)
32.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
640 x 370 x 1045
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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Manual de utilizare
Manual de utilizare
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