Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 Mwf | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar)
273
Capacitate container (l)
50
Puterea motorului (W)
1200
Putere pompa de eliminare (W)
810
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
67
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
28
Greutate cu ambalaj (kg)
34.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
640 x 370 x 1045
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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