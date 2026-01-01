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    Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 Mwf | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor gri, roți și mâner metalic, tub de aspirare lung și furtun flexibil.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 50/1 Mwf

    Cod produs: 1.148-472.0

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