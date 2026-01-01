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    Aspirator Kärcher profesional, gri cu detalii galbene, pe roți, cu furtun și mâner metalic.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 50/1 Tact Te H

    Cod produs: 1.148-437.0

    Certificat pentru reducerea azbestului și pentru multe alte aplicații: aspiratorul umed și uscat 50/1 Tact Te H cu container de 50 litri pentru aspirarea prafului periculos din clasa H.