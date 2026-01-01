Un container de 50 de litri cu mâner reglabil și furtun de evacuare face ca aspiratorul nostru umed și uscat NT 50/1 Tact Te H să fie ideal pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor periculoase pentru sănătate sau cancerigene, în special în mediile industriale. Dispozitivul a fost testat și aprobat pentru toate pulberile din clasa H de praf (fără excepții) — inclusiv praful de azbest — și, astfel, ajută la protejarea fiabilă a utilizatorilor și a altor persoane implicate împotriva pericolelor pentru sănătatea acestora. Cu noul sistem de filtrare dublă, este posibilă nu numai captarea prafului periculos folosind sacul de filtrare de siguranță, ci și cantități mari de praf mai puțin periculoase, care pot fi aspirate direct în recipient. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. NT 50/1 Tact Te H dispune, de asemenea, de o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, împreună cu un sistem antistatic complet, inclusiv accesorii conductive.

Sistem de filtrare cu filtru H și sistem Tact de curățare a filtrului Aspiră praful mai puțin periculos direct în container. Eficiența de filtrare: 99,995%. Cea mai bună protecție posibilă a sănătății fără a sacrifica puterea de aspirare sau rezistența filtrului. Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519 În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest. Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive Creșterea siguranței utilizatorului. Disiparea sarcinilor electrostatice. Protecție împotriva descărcărilor electrostatice. Priza automata cu pornire/oprire automata Scula electrică se conectează ușor la aspirator. Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată. Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat. Aspirator profesional umed-uscat clasa de praf H Monitorizarea electronică a debitului volumic. Asigură locuri de muncă curate și sigure. Adaptor pentru scule electrice Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice. Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals. Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.