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    Aspirator profesional umed-uscat NT 50/1 Tact Te L 11484110 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu roți și furtun flexibil, dotat cu accesorii galbene și negre.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 50/1 Tact Te L

    Cod produs: 1.148-411.0

    Aspiratorul profesional umed-uscat NT 50/1 Tact Te cu dotări multiple. Printre aceste dotări, aspiratorul dispune de un recipient de 50 litri cu mâner ajustabil și furtun de drenaj cât și o priză integrată.