Aspirator profesional umed-uscat NT 50/1 Tact Te L 11484110 | Kärcher

Indiferent de tipul murdăriei: praf fin, murdărie grosieră sau lichide, aspiratorul nostru umed-uscat NT 50/1 Tact Te este cu adevărat redutabil. Recipientul său cu protecție de 50 de litri cu roți de metal și cu furtun de drenaj rezistent la uleiuri cât și mânerul înalt reglabil îl fac ideal pentru curățarea spațiilor de lucru și aparatelor din zonele de producție. A fost conceput pentru cei mai pretențiosi clienți din industrie și construcții ce se bazează pe aparate profesionale și lucrul zilnic fără praf. Acest lucru este asigurat în special de sistemul de curățare a filtrului Tact și de filtrul plat pliat PES rezistent la umiditate. O priză automată integrată ușurează lucrul cu sculele electrice, în timp ce noul comutator central permite selectarea setărilor de aspirare, iar viteza poate fi reglată permanent cu un buton separat. În plus, noile accesorii sunt în dotarea standard și pot fi depozitate ușor în compartimentul special.

Maner ergonomic, ajustabil de impingere Datorita unei inchideri rapide, manerul reglabil se adapteaza in functie de inaltimea utilizatorului Manerul poate fi usor pliat pentru a economisi spatiu de depozitare Furtun de drenare rezistent la uleiuri Furtun integrat de drenare, rezistent la uleiuri pentru golirea usoara a lichidelor Duza mare de parchetcu cu conectori rapizi Duza de parchet cu perie banda si razuitori inclusi. Comutare usoara intre aspirarea umeda si uscata Comutator centrl rotativ Comutare usoara cu ajutorul butonului central rotativ.