Aspirator umed-uscat profesionalNT 50/2 Me Classic | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-030.0Aspirator umed şi uscat cu două motoare NT 50/2 Me Classic cu filtru cartuş şi container de 50 litri. Pentru toate tipurile de murdărie umedă și grosieră. Putere de aspirare, manipulare și calitate remarcabile!
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
53
Vacuum (mbar / kPa)
225 / 22.5
Capacitate container (l)
50
Material container
Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W)
2300
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
7.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
76
Culoarea
argintiu
Greutate fără accesorii (kg)
17.5
Greutate cu ambalaj (kg)
23.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 510 x 850
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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