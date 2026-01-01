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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 50/2 Me Classic | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu rezervor metalic, furtun lung și roți pentru mobilitate.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 50/2 Me Classic

    Cod produs: 1.667-030.0

    Aspirator umed şi uscat cu două motoare NT 50/2 Me Classic cu filtru cartuş şi container de 50 litri. Pentru toate tipurile de murdărie umedă și grosieră. Putere de aspirare, manipulare și calitate remarcabile!