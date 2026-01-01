Aspirator umed-uscat profesionalNT 50/2 Me Classic | Kärcher

Aspiratorul umed și uscat puternic cu două motoare NT 50/2 Me Classic elimină lichidele, murdăria grosieră și praful în cel mai scurt timp. Aparatul este prevăzut cu un container de 50 de litri și oferă o manevrabilitate excelentă și o calitate robustă. Mânerul de împingere standard şi şasiul extrem de robust cu roți pivotante metalice asigură o mobilitate remarcabilă. Aparatul dispune de un filtru de cartuș și oferă conceptul Easy Service. NT 50/2 Me Classic este proiectat pentru cantități moderate de murdărie.

Robust și ușor de transportat Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice. Mânerul de împingere standard asigură un transport comod. Putere excelentă de aspirare 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă. Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat. Aspirare fără saci de filtrare Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher. Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.