Aspirator profesional umed-uscat NT 55/2 Tact² Me I 16672370 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-237.0In plus fata de gradul ridicat de mobilitate, randament, robustete si alte caracteristici practice, aspiratorul ofera un sasiu special cu mecanism de stabilizare- ideal pentru aplicatii industriale.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacitate container (l)
55
Material container
Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W)
2760
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Culoarea
argintiu
Greutate fără accesorii (kg)
43
Greutate cu ambalaj (kg)
51.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
710 x 570 x 1070
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs