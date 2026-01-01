☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator profesional umed-uscat NT 55/2 Tact² Me I 16672370 | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, furtun flexibil și roți pentru mobilitate.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 55/2 Tact² Me I

    Cod produs: 1.667-237.0

    In plus fata de gradul ridicat de mobilitate, randament, robustete si alte caracteristici practice, aspiratorul ofera un sasiu special cu mecanism de stabilizare- ideal pentru aplicatii industriale.