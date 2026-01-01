Aspirator profesional umed-uscat NT 55/2 Tact² Me I 16672370 | Kärcher

NT 55/2 Tact ² Me I este noul aspirator al clasei de top al aspiratoarelor umed-uscate de la Kärcher. Aparatul este dotat cu un sstem de curatarea a filtrului Tact si atinge noi performante in ceea ce priveste productivitatea.Aspiratorul inovativ uscat/umed are doua motoare si convinge cu puterea mare de aspirare sustinuta. In plus, aparatul impresioneaza prin durata de viata extra-lunga a filtrului. Pentru lucru continuu, neintrerupt fara necesitatea schimbarii permanente a filtrului Aspiratorul umed/uscat este potrivit pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin cat si pentru curatarea murdariei grosiere uscate sau umede. Domeniile tipice de utilizare sunt, de exemplu, constructiile, sectorul alimentar, auto sau industrial in general.

Mecanism coborare Ridicare si coborare usoara a recipientului. Pentru golire, se indeparteaza doar recipientul. Dispozitivul si sasiul raman in locul in care il utilizati. Aspirator uscat/umed Cand aspirati lichide, aspiratorul se opreste automat cand atinge nivelul maxim de umplere datorita controlului automat al nivelului de umplere. Recipient mobil din otel inoxidabil Recipientul depozitat poate fi inlaturat in mod convenabil de pe sasiu si aruncat/golit.