☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Me | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional cu rezervor metalic, furtun flexibil și roți pentru mobilitate.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 65/2 Ap Me

    Cod produs: 1.667-299.0

    Aspirator umed și uscat de înaltă performanță, cu două motoare, pentru uz profesional. Curățarea eficientă a filtrului cutat plat cu jeturi de aer asigură o putere constant ridicată de aspirare.