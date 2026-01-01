Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Tc Agri | Kärcher

NT 65/2 Ap Tc Agri este un aspirator puternic umed și uscat cu sistemul ApClean, care asigură o putere de aspirație ridicată constantă și intervale lungi de lucru. Aspiratorul dispune de o carcasă compactă a turbinei cu capac de filtru integrat pentru a îndepărta cu ușurință filtrul pliat plat mare. Se curata eficient cu ajutorul sistemului semiautomatic de curatare a filtrului ApClean. Acest lucru asigură o putere de aspirație ridicată constantă, intervale de lucru mai lungi și o durată lungă de viață a filtrului. NT 65/2 Ap Tc Agri dispune de detectare electronică a nivelului de umplere pentru aspirarea umedă. Împiedică depășirea nivelului maxim de umplere permis. Eliminarea fără probleme a fluidelor aspirate este posibilă prin furtunul de scurgere atașat rezistent la ulei. Accesoriile pot fi conectate rapid și ușor la aspirator folosind sistemul de cleme. Unitatea dispune de un dispozitiv de depozitare a furtunului, un suport pentru accesorii și o tavă mare, de ex. pentru unelte. Mobilitatea necesară a NT 65/2 Ap Tc Agri este asigurată de două roți mari fixe și două role de ghidare.

Zona de depozitare integrata Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile. Furtun de evacuare integrat (rezistent la ulei) Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme Curățarea semiautomată a filtrelor Ap Curatare semi-automata a filtrului asigura permanent putere mare de aspirare Suport pentru furtun si cotul de furtun Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.