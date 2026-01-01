☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Tc Agri | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, cu rezervor mare, furtun flexibil și mâner ergonomic, pe roți pentru mobilitate ușoară.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 65/2 Ap Tc Agri

    Cod produs: 1.667-311.0

    NT 65/2 Ap Tc Agri este un aspirator umed și uscat puternic, cu 2 motoare, pentru aplicații profesionale. Puterea de aspirare rămâne aproape constantă datorită curățării eficiente a filtrului pliat plat cu jet de aer.
    Solicită o ofertă