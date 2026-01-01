Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Ap Tc Agri | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-311.0NT 65/2 Ap Tc Agri este un aspirator umed și uscat puternic, cu 2 motoare, pentru aplicații profesionale. Puterea de aspirare rămâne aproape constantă datorită curățării eficiente a filtrului pliat plat cu jet de aer.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacitate container (l)
65
Material container
Plastic
Puterea motorului (W)
2760
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
10
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
25
Greutate cu ambalaj (kg)
35.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
682 x 574 x 860
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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