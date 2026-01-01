Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si mizerie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optime pentru multe domenii deutilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.

sasiu basculant cu inchidere a recipientului Recipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu. Totul la indemana Recipientul este usor de purtat si golit in doi. tevile de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii. Pentru acces rapid din toate partile. Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m). Furtun de golire pentru eliminarea lichidelor. Capacul ramane inchis etans pana la golirea recipientelor.