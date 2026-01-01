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    Aspirator Kärcher profesional cu rezervor mare, furtun flexibil și roți pentru mobilitate ușoară.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 65/2 Tact² Tc

    Cod produs: 1.667-287.0

    Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.