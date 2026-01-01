Cu containerul său generos de 70 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 70/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu o puterea sa mare de aspirare și un filtru cartuș extrem de eficient, aspiratorul aspiră cu ușurință toate tipurile de praf, lichide și murdărie grosieră. În plus, aspiratorul robust este echipat cu un furtun practic de evacuare. Aspiratorul oferă mobilitate remarcabilă datorită mânerului de împingere și șasiului extrem de robust cu roți pivotante metalice.

Robust și ușor de transportat Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice. Mânerul de împingere standard asigură un transport comod. Putere excelentă de aspirare 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă. Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat. Întreținere comodă Senzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile. Aspirare fără saci de filtrare Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher. Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.