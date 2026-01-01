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    Aspirator Kärcher profesional, gri și negru, cu furtun și duză de aspirare, pe roți.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 70/2

    Cod produs: 1.667-269.0

    Seria NT 70 oferă aspiratoare puternice cu până la 3 motoare. Cu puterea lor ridicată de aspirare, acestea sunt eficiente atât la aspirarea lichidelor, cât și la murdăria grosieră.
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