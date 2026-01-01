Familia de aparate NT 70/- este compusa din aspiratoare umed / uscate mari si performante cu pana la trei motoare. O paleta completa de modele, care isi exprima calitatile in primul rand la utilizarile umede precum si la aspirarea mizeriei mai mare. Putere mare de aspirare si calitate Kärcher adeverita la un pret avantajos.

Depozitarea integrată a accesoriilor Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii. Furtun de evacuare integrat Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu usurinta. Un avantaj clar tinand cont de volumul mare al recipientului de 70 l. Mâner ergonomic Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare Bara de protectie robusta Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor