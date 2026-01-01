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Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-269.0Seria NT 70 oferă aspiratoare puternice cu până la 3 motoare. Cu puterea lor ridicată de aspirare, acestea sunt eficiente atât la aspirarea lichidelor, cât și la murdăria grosieră.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
74
Vacuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacitate container (l)
70
Material container
Plastic
Puterea motorului (W)
2400
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
79
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
25.2
Greutate cu ambalaj (kg)
32.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
720 x 510 x 975
Set de livrare
Echipamente
Informații produs